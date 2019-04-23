Названы самые уязвимые пароли

Лондон, , 08:23 — REGNUM Сотрудники Национального центра кибербезопасности Великобритании выяснили, какие пароли легче всего взломать. Выводы были сделаны по результатам проведённых масштабных исследований об уязвимостях паролей, используемых пользователями сети.

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Опубликован список самых простых для взлома паролей в сети

Так, последовательности цифр от единицы до шести (123 456) и от единицы до девяти были названы самыми слабыми комбинациями для защиты своих аккаунтов. Всего специалисты насчитали 23,2 млн и 7,7 млн «жертв» таких незатейливых паролей.

Третьей по популярности оказалась комбинация «qwerty», её выбрали 3,8 млн человек. Также среди наиболее уязвимых для хакеров оказались аккаунты пользователей с паролями password (3,6 млн) и 1 111 111 (3,1 млн).

Кроме того, в топ-10 ненадёжных комбинаций вошли «12 345 678», «abc123», «1 234 567», «password1», «12 345». Попытка защитить свои данные с помощью этих комбинаций практически сводится к нулю и даёт почти открытый доступ к почтовому ящику или другому аккаунту.

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Также специалисты отметили, что многие пользователи опрометчиво выбирают в качестве пароля свои имена, названия футбольных клубов и музыкальных групп. То есть то, что можно легко угадать. Эксперты советуют использовать комбинацию минимум из трёх слов, а также совмещать буквы разного регистра, цифры и символьные знаки, типа # и @.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества дали советы и рассказали о необходимых мерах предосторожности пользователей интернета по защите своих персональных данных. В их числе пользование проверенными антивирусами, использование на разных сайтах разных логинов и паролей. Также специалисты рекомендуют выбирать сложные пароли с сочетанием цифр, букв и символов.