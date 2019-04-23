В Свердловской области четверо подростков осуждены за убийство инвалида

Берёзовский, Свердловская область, , 08:19 — REGNUM В городе Берёзовском Свердловской области четверо подростков осуждены за убийство 20-летнего инвалида. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Суд признал подростков виновными в том, что вечером 9 августа они с особой жестокостью и по сговору убили молодого человека. Они заманили его в район гаражей, где забили до смерти.

Один из осуждённых уже отбывает наказание в колонии, так как ранее был осуждён за другое преступление. Суд назначил несовершеннолетним наказание от 8 лет 6 месяцев до 9 лет 9 месяцев. Отбывать его они будут в воспитательной колонии.

Напомним, преступление вызвало широкий общественный резонанс. Жители Берёзовского вышли на стихийную акцию протеста и потребовали наказать убийц по всей строгости закона.

Добавим, компанию подросткам составляла 13-летняя девочка, которая снимала расправу на телефон. В начале года суд отправил её в спецшколу.

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