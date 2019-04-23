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Жители Кузбасса привезли из Таиланда лихорадки денге и чикунгунья

Общество

В 2019 году были зарегистрированы два случая заболевания опасными лихорадками

Кемерово, 23 апреля 2019, 08:13 — REGNUM  В Кемеровской области в 2019 году зарегистрированы два случая заболевания лихорадками денге и чикунгунья, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что все заболевшие прибыли с отдыха из Таиланда.

Отметим, что лихорадка денге передаётся комарами. В России в 2017 году зарегистрированы 196 случаев завоза лихорадки денге, в 2018 году — 230 случаев.

Лихорадка чикунгунья также передаётся человеку с укусами кровососущих насекомых. В России регистрируются единичные завозные случаи.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что вакцины против лихорадок денге и чикунгунья не существует.

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Лихорадка Денге
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