Жители Кузбасса привезли из Таиланда лихорадки денге и чикунгунья

Кемерово, , 08:13 — REGNUM В Кемеровской области в 2019 году зарегистрированы два случая заболевания лихорадками денге и чикунгунья, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что все заболевшие прибыли с отдыха из Таиланда.

Отметим, что лихорадка денге передаётся комарами. В России в 2017 году зарегистрированы 196 случаев завоза лихорадки денге, в 2018 году — 230 случаев.

Лихорадка чикунгунья также передаётся человеку с укусами кровососущих насекомых. В России регистрируются единичные завозные случаи.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что вакцины против лихорадок денге и чикунгунья не существует.