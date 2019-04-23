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Парковка в майские праздники в Москве будет бесплатной

Общество

Водители смогут оставлять свои автомобили на любых улицах

Москва, 23 апреля 2019, 08:10 — REGNUM  Власти Москвы приняли решения сделать в майские праздники парковку бесплатной, сообщается на портале мэра столицы.

Парковка в Москве будет бесплатной с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на любых улицах.

Такое решение принято в связи с тем, что в майские праздничные дни интенсивность движения снижается, многие москвичи уезжают отдыхать и бесплатная парковка не повлияет на загруженность дорог.

При этом отмечается, что автомобилистам следует быть внимательными и оставлять свои машины только в разрешенных местах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на длинные майские праздники спрос жителей России на туры по всем направлениям вырос от 13% до 28%. Самым популярным направлением стала Турция.

Подробнее: Самые популярные направления для отдыха на майские праздники

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1 мая
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