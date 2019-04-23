Монстрацию в Перми посвятят мастеру стрит-арта

Пермь, , 08:08 — REGNUM В Перми 1 мая пройдёт монстрация. Мероприятие уже согласовано с муниципальными чиновниками, сообщили организаторы на официальной странице монстрации.

В 2019 году акцию посвящают Александру Жунёву — известному пермскому художнику, вдохновителю и организатору проведения монстарции в Перми. В 2017 году он передал организацию Борису Хохлову. Александр Жунёв умер в 2018 году. Ему было всего 34 года, но он успел стать одним из самых заметных в своем поколении мастеров стрит-арта.

В 2019 году маршрут колонны монстрантов будет в два раза длиннее, чем в предыдущие годы. Участники акции начнут шествие на пересечении ул. Крупской и ул. Ушинского, а завершат на площади Дружбы. Планируется, что в мероприятии примут участие 130 человек. Одним из условий акций являет запрет на маски, скрывающие лицо.

«Сначала подавалось как культурное мероприятие, но в департаменте культуры сказали, что для этого потребуется ставить заборчики и нанимать сотрудников ЧОП, приведя в пример организацию городского карнавала на День города и Пермский марафон. Поэтому подано на согласование как публичное», — отметили организаторы монстрации.

В настоящее время идет обсуждение идеи главного лозунга. Стоит отметить, главным лозунгом монстрации стал «С прокси не те ощущения». В Перми акция пройдёт в шестой раз.