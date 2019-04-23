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В Курганской области беден каждый пятый житель

Общество

Как бороться с бедностью в регионе, обсудили на круглом столе

Курган, 23 апреля 2019, 08:25 — REGNUM  Количество бедного населения в Курганской области держится на уровне до 20%. Президент России Владимир Путин поставил перед властями субъектов РФ задачу сократить этот показатель до 8% к 2024 году. Как обеспечить достойную жизнь каждому зауральцу обсуждали 22 апреля на круглом столе представители социальной защиты населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Также в дискуссии приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, Пенсионного фонда РФ, общественных и образовательных организаций, промышленных предприятий и Общественной палаты Курганской области.

Начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области Вера Дёмина сообщила, что в Курганской области получателями различных мер социальной поддержки являются около 210 тысяч человек. Тогда как общая численность населения Курганской области составила на 1 января 2018 года 845,5 тыс. человек. Расходы на соцподдержку ежегодно составляют порядка 4,5 млрд рублей. Сейчас в регионе меры поддержки являются адресными — упор сделан на определение критерия малообеспеченности.

В регионе самая высокая безработица в Уральском федеральном округе, и самая низкая средняя заработная плата — 27 тыс. 700 рублей. Кроме этих проблем, существует нежелание некоторых категорий граждан работать, особенно страдающих алкоголизмом и наркоманией, отметили собравшиеся.

Напомним, в Курганской области проходят круглые столы, посвящённые вопросам формирования программы «Энергия Зауралья», направленной на развитие региона на предстоящие пять лет. Ранее на аналогичные круглые столы собирались промышленники, коммунальщики и строители, а также аграрии.

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Бедность
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