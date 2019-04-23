В деревне на юго-западе Танзании построят больницу

Мбея, Танзания, , 08:03 — REGNUM Власти вложили 1,5 миллиардов танзанийских шиллингов (около 652 тысяч долларов США) в строительство больницы в деревне Наньяла на юго-западе Танзании. Местная администрация выделила 1,2 гектаров для строительства, передает газета Nipashe.

Председатель деревенской администрации округа Мбея Мвалиму Кисембо рассказал, что будет построен комплекс из семи зданий — лаборатория, родильное отделение, отделение хранения лекарственных препаратов, прачечная, операционная, рентгеновское отделение, административное здание.

Окончание строительства запланировано на 30 июня 2020 года.