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В деревне на юго-западе Танзании построят больницу

Общество

Стоимость больницы составит $652 тыс

Мбея, Танзания, 23 апреля 2019, 08:03 — REGNUM  Власти вложили 1,5 миллиардов танзанийских шиллингов (около 652 тысяч долларов США) в строительство больницы в деревне Наньяла на юго-западе Танзании. Местная администрация выделила 1,2 гектаров для строительства, передает газета Nipashe.

Председатель деревенской администрации округа Мбея Мвалиму Кисембо рассказал, что будет построен комплекс из семи зданий — лаборатория, родильное отделение, отделение хранения лекарственных препаратов, прачечная, операционная, рентгеновское отделение, административное здание.

Окончание строительства запланировано на 30 июня 2020 года.

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