День траура на Шри-Ланке: память погибших почтили тремя минутами молчания

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:57 — REGNUM 23 апреля на Шри-Ланке вспоминают жертв серии терактов, произошедших в католические пасхальные праздники. Сегодняшний день объявлен в стране днём траура по погибшим.

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Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура

Утром в 08:30 по местному времени жители острова почтили память почти 300 жертв террористических атак тремя минутами молчания. Об этом сообщает издание Tellerreport. Также в память о погибших были приспущены флаги.

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На Шри-Ланке объявили режим ЧП

Как сообщало ИА REGNUM, серия взрывов прогремела на Шри-Ланке 21 апреля. Атаки были совершены на католические церкви во время пасхальной мессы в Коломбо, а также в городах Негомбо и Баттикалоа. Также взрывы прогремели в нескольких отелях столицы — в Kingsbury, Cinnamon Grand и Shangri-La.

Всего взрывов было восемь. В результате нападений, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибли 290 человек, ещё около 500 получили ранения.