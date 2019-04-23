В Южной Корее набирают популярность специальные учебные заведения

Седжон, Южная Корея, , 07:59 — REGNUM В Южной Корее снова набирают популярность учебные заведения с художественным и специальным научным уклоном. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Jingro Haneul Education.

Согласно опубликованным данным, к 2020 году в учебных заведениях с художественным и специальным научным уклоном будет обучаться 12 085 человек, а конкуренция составит 15,32 человека на одно место.

Известно, что конкуренция в специальные учебные заведения в 2019 году составила 14,43 человека на одно место, в 2018 году — 14,01 человека на место, в 2017 году — 15,09 человек на одно место, в 2016 году — 18,26 человека на место. Популярность учебных заведений с с художественным и специальным научным уклоном в период с 2016 по 2018 год упала, однако с этого года снова начинает набирать обороты.

Известно, что самым популярным учебным заведением в 2019 году стала средняя школа наук и искусств Седжон, расположенная в одноименном городе Седжон.