В России может появиться Академия космического права

Москва, , 07:48 — REGNUM Эксперты предложили Роскосмосу создать в России международную Академию космического права, сообщил член экспертной группы по правовым вопросам космической деятельности Совета РАН по космосу Артем Бондаренко.

«По результатам работы первой конференции ООН по космическому праву коллегиально родилась инициатива создания Академии космического права», — цитирует ТАСС Бондаренко.

По его словам, Академия могла бы аккумулировать компетенции в области правового и нормативно-технического регулирования космической деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская академия наук и Роскосмос намерены инициировать подготовку специалистов по возможным территориальным спорам при освоении Луны. Предполагается, что при освоении Луны России придется отстаивать права на территорию, для чего потребуются квалифицированные юристы.

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