Власти Ирака компенсируют ущерб жертвам наводнений

Багдад, 23 апреля 2019, 07:28 — REGNUM Власти Ирака компенсируют ущерб жителям, пострадавшим от наводнений, сообщает 23 апреля Kurdistan.ru.
Официальный Багдад для этих целей уже выделил солидные средства, которые пойдут на компенсацию жителям пострадавших регионов, преимущественно в Иракском Курдистане.
Напомним, проливные дожди в ряде регионов страны привели к серьезным наводнениям, которые в свою очередь нанесли серьезный ущерб собственности жителей районов, пострадавших от стихии.
Основной причиной серьезных разрушений служит слабый уровень развития инфраструктуры, который в случае Ирака связан также с деятельностью террористических группировок.
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