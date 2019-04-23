Власти Ирака компенсируют ущерб жертвам наводнений

Багдад, , 07:28 — REGNUM Власти Ирака компенсируют ущерб жителям, пострадавшим от наводнений, сообщает 23 апреля Kurdistan.ru.

Официальный Багдад для этих целей уже выделил солидные средства, которые пойдут на компенсацию жителям пострадавших регионов, преимущественно в Иракском Курдистане.

Напомним, проливные дожди в ряде регионов страны привели к серьезным наводнениям, которые в свою очередь нанесли серьезный ущерб собственности жителей районов, пострадавших от стихии.

Основной причиной серьезных разрушений служит слабый уровень развития инфраструктуры, который в случае Ирака связан также с деятельностью террористических группировок.

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