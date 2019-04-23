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Власти Ирака компенсируют ущерб жертвам наводнений

Общество

Средства уже выделены

Багдад, 23 апреля 2019, 07:28 — REGNUM  Власти Ирака компенсируют ущерб жителям, пострадавшим от наводнений, сообщает 23 апреля Kurdistan.ru.

Официальный Багдад для этих целей уже выделил солидные средства, которые пойдут на компенсацию жителям пострадавших регионов, преимущественно в Иракском Курдистане.

Напомним, проливные дожди в ряде регионов страны привели к серьезным наводнениям, которые в свою очередь нанесли серьезный ущерб собственности жителей районов, пострадавших от стихии.

Основной причиной серьезных разрушений служит слабый уровень развития инфраструктуры, который в случае Ирака связан также с деятельностью террористических группировок.

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Наводнения
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