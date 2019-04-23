Жители пригорода Якутска – мэрии: Восемь лет тонем в грязи!

Якутск, , 07:47 — REGNUM В посёлке Марха, расположенном возле Якутска, весной дороги размыло так, что автомобили не могут по ним проехать — застревают в грязи. Жители жалуются, что эта проблема остро стоит и не решается уже в течение восьми лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Восемь лет тонем в грязи! — написала в соцсетях жительница Мархи Наталья Холодинина. — В начале весны я неоднократно просила мэрию произвести грейдирование. Глава Мархи и служба эксплуатации городского хозяйства выехали и сделали вывод, что дороги микрорайона Северный не нуждаются в грейдировании. Взрослые на работе взяли отпуска, потому что не могут выехать, дети не ходят в детские сады и школы. В магазин ходят пешком 5 км. Чего мэрия ждёт? Пока к кому-нибудь скорая не доедет?».

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По информации Натальи Холодининой, в Мархе пока отсыпаны только 3 дороги из 45, а значит ждать людям придётся ещё около 15 лет.

«Ничего», — думают наверное представители власти, «ждали 8 лет, ещё 15 подождут», — констатировала жительница Мархи.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года житель микрорайона Марха час и 12 минут умирал на глазах у своих маленьких детей, ему было 38 лет. Его жена четыре раза звонила в «скорую помощь», но, когда врачи наконец приехали, было уже поздно. Первый звонок диспетчер приняла в 15:35, а бригада приехала в 16:47. Всё это время мужчина кричал от боли в груди и ждал, что помощь прибудет с минуты на минуту.