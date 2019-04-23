«Формальдегидные дома» в Прикамье сносили с нарушением

Березники, Пермский край, , 06:48 — REGNUM В Березниках Пермского края снос «формальдегидных домов» осуществлялся с нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. По итогам проверки прокуратура внесла исполнителю госконтракта представление с требованием устранить нарушения, однако оно было проигнорировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

За невыполнение законных требований прокуратора в отношении директора подрядной организации возбудили административное дело. Постановлением мирового судьи должностное лицо признано виновным, ему назначен штраф.

Кроме этого, материалы проверки направлены в Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края. После их рассмотрения должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Штраф составил 110 тысяч рублей. Апелляции оштрафованных оставлены без удовлетворения

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года объявлялся аукцион на демонтаж 58 «формальдегидных домов» в Березниках. Начальная цена составляла 1 рубль. Победителем стало ООО «Монтажстрой Урал», предложившее 58,73 рубля.

Напомним, новый жилой комплекс в Правобережном районе Березников начали строить в 2007 году. Он предназначался для переселенцев из зоны техногенной аварии. По завершению строительства обнаружили, что ПДК формальдегида в домах превышает норматив в 50 раз. Ядовитый газ выделялся из строительных материалов, которые использовались при возведении двухэтажек. Правительство Пермского края в 2016 году приняло решение о ликвидации формальдегидных домов.

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