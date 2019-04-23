На угольном разрезе в Кузбассе эксплуатировали «просроченные» тепловозы

Кемерово, , 06:44 — REGNUM Кемеровская транспортная прокуратура проверила, как АО «Черниговец» соблюдает требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, установлено, что предприятие эксплуатирует тепловозы с просроченным сроком службы, неисправными системой подачи песка и тормозными средствами.

Согласно данным проверки, тепловозы не отвечают требованиям пожарной безопасности, выявлены течи масла на дизеле, компрессоре и других узлах, обнаружены посторонние предметы (промасленная ветошь, пластиковые бутылки, загрязнённые перчатки) в машинных отделениях тепловозов.

Генеральному директору «Черниговца» внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении троих работников предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях необщего пользования и нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном транспорте соответственно (ч.6 ст. 11.1 и ст. 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Разрез «Черниговский» расположен на севере Кемеровской области и отрабатывает запасы Кедровско-Крохалевского угольного месторождения. Как сообщается на сайте «СДС Уголь», на предприятии с 2002 года внедрена автоматизированная система управления горно-транспортным оборудованием.