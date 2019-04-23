В Перми за мошенничество осуждён директор турфирмы

Пермь, , 06:27 — REGNUM В Перми вынесен приговор директору туристической фирмы. Мужчина признан виновным в совершении 37 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, причинением значительного ущерба гражданину», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, от обмана начальника турфирмы пострадали 50 человек. Установлено, что в 2017—2018 годах клиенты покупали в фирме туры, как по России, так и за рубежом. Фигурант уголовного делал активно рекламировал свои услуги посредством социальных сетей, предлагая «горящие туры», чем привлек много клиентов. При этом глава турфирмы в действительности не имел возможности и реальных намерений выполнять обязательства по организации отдыха, бронированию отелей, приобретению проездных билетов к месту отдыха. Полученные деньги мужчина похищал и распоряжался ими по своему усмотрению.

Согласно решению суда первой инстанции, директор турфирмы должен провести в колонии общего режима пять с половиной лет. С подсудимого взыскан штраф в размере 100 тыс. рублей, частично взыскан материальный ущерб, нанесенный обманутым клиентам. Приговор в законную силу не вступил. Вопрос о возмещении оставшейся суммы ущерба будет решен судом в порядке гражданского судопроизводства.