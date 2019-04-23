НТВ анонсировал сериал из репортажей и интервью «Намедни»

Москва, , 05:06 — REGNUM Документальный сериал «Намедни» создала телекомпания НТВ. Он будет выходить, в частности, на YouTube-канале телекомпании.

Отмечается, что в сериал будут включены лучшие материалы, которые журналисты компании сняли за все годы существования канала. В него войдут интервью, эксклюзивные репортажи, уникальные архивные кадры.

Телекомпания поясняет, что в каждой серии будут показаны ключевые события какой-то одной недели, происходившие в разные годы, начиная с даты выхода телекомпании в эфир (10 октября 1993 г.).

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