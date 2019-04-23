Крейсер «Варяг» может стать местом встречи глав России и Северной Кореи

Владивосток, , 04:59 — REGNUM Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» может стать местом встречи президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время гвардейский ракетный крейсер «Варяг» находится у причала напротив штаба Тихоокеанского флота во Владивостоке с действующим радиолокационным комплексом. Источники, знакомые с ситуаций, не исключают использование боевого корабля в качестве переговорной площадки, так как на нём имеется помещение, подготовленное для подобных встреч.

Президент России Владимир Путин наградил крейсер орденом Нахимова и в 2018 году лично прикрепил орден к флагу корабля.

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В истории взаимоотношений глав государств есть много примеров, когда значимые встречи, на которых достигались серьёзные договорённости, проходили на борту военных кораблей. Так, в 1989 году в районе Мальты, на борту ракетного крейсера «Слава» (корабль точно такого же проекта, как и крейсер «Варяг») предполагалось провести встречу Михаила Горбачёва и Джорджа Буша. Для этого на военном корабле были подготовлены две комфортабельные каюты и зал для переговоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына состоится 25 апреля во Владивостоке. В среду 24 апреля Ким Чен Ын прибудет во Владивосток, а на следующий день в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский состоятся его переговоры с Владимиром Путиным.