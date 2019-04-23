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Чтобы не было как в Забайкалье: жителей Тувы просят не допускать пожаров

Общество

Малейшая неосторожность с огнём может привести к трагедии

Кызыл, 23 апреля 2019, 03:27 — REGNUM  В Туве с начала пожароопасного периода зарегистрировано 18 степных пожаров, в 14 из них виноваты люди. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики, ссылаясь на доклад регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что по состоянию на 22 апреля 13 возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнём, одно — в результате детской шалости. Личности виновных пока не установлены, но работа ведётся. Более 30% всех возгораний возникли в пределах 5-километровой зоны вокруг населённых пунктов.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал жителей региона пресекать случаи неосторожного обращения с огнём, включая сельхозпалы.

«Вы видели, что произошло в Забайкалье. Страшная трагедия. Наши пожарные службы справляются и контролируют обстановку», — сказал глава региона.

По его словам, к трагедии может привести малейшая неосторожность. На днях четыре очага затушили вокруг Кызыла, ещё два под Шагаан-Арыгом и Ак-Довураком.

По состоянию на 22 апреля в Туве действующих пожаров ни в лесах, ни в степях не было. Напомним, с 10 по 30 апреля в республике действует особый противопожарный режим.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье 19 апреля в условиях значительного потепления и штормового ветра начались степные пожары, которые перекинулись на населённые пункты. По данным спасателей, всего пострадали 17 населённых пунктов в восьми муниципальных образованиях. Уничтожено более 100 домов и десятки надворных построек. Ущерб оценивается в 280 млн рублей. От термических ожогов пострадали 29 человек.

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Травяные пожары
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