Жители липецкого села объединились для спасения старого дворянского парка

с. Троекурово, Липецкая область, , 07:50 — REGNUM В Липецкой области 20 апреля администрация Лебедянского района, депутаты и чиновники, школьники, студенты, представители НКО и волонтёры вышли на субботник в старый дворянский парк села Троекурово, ныне оказавшийся бесхозным и заброшенным. Как сообщила пресс-служба районной администрации, акция прошла в рамках реализации грантового проекта «Старый парк в Троекурово. Спасение и возрождение», проводимого Лебедянским фондом культуры.

Парк появился в Троекурово в XIX веке. Его площадь составляет 8,9 гектара. В 1968 году он получил статус дендрологического памятника природы. Однако в 1990-х годах парк стал бесхозным, что сказалось на его состоянии — некогда любимое место отдыха было полностью заброшено. В 2013 году парк получил также статус памятника природы регионального значения. Сейчас местные жители при поддержке местных властей активно взялись за восстановление парка.

Облагораживать старый парк стали в апреле при участии профессиональных экологов — они помогут сохранить биологическое многообразие памятника природы. 16 апреля провели «предварительный субботник» — спилили около 10 сухих деревьев. 20 апреля волонтёры начали собираться в парке с 9:00, среди них были: школьники, студенты, педагоги, местные чиновники, общественники и представители экстренных служб. С собой участники акции приносили плакаты в поддержку парка.

Директор Лебедянского фонда культуры и руководитель проекта «Старый парк в Троекурово. Спасение и возрождение» Валерий Акимов координировал работу волонтёров — всего их собралось более 100 человек. Около трёх часов им понадобилось, чтобы убрать мусор и сухие ветки, подпилить разросшиеся кустарники, распилить «мусорные» заросли и спиленные деревья. Волонтёры не только избавили парк от старых и больных деревьев, но и посадили новые. Во время субботника в парке было высажено более 50 рябин, сосен и елей.

После основной части субботника для волонтёров силами администрации была организована полевая кухня. Работа в парке на этом не закончится: в ближайшее время добровольцы продолжат высаживать деревья. Далее Лебедянский фонд культуры продолжит мероприятия, запланированные для возрождения парка. После оздоровления зелёных насаждений в парке установят урны, фонари и информационные таблички, проложат тропинки. Также планируется, что в парке будут проходить экскурсии: об истории места и об экологической составляющей памятника природы. Планируется, что парк откроется для посещений уже летом 2019 года.