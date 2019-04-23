Дмитрий Быков прокомментировал «сильно преувеличенные» слухи

Москва, , 01:46 — REGNUM Российский писать Дмитрий Быков собирается в ближайшее время «вернуться в строй». Об этом он написал Instagram.

«Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены», — говорится в сообщении.

Напомним, Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе, а затем перевезён в Москву в Центр нейрохирургии имени Бурденко. Он находился без сознания, а 21 апреля пришёл в себя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Максима Забелина, главы минздрава Башкирии, инсульта и нарушений в центральной нервной системе, вопреки слухам, у Быкова не было, его мозговое кровообращение в норме. Диагноз назван не был.

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