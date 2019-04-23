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Ребятам — о мигрантах: Трамп поговорил с детьми о строительстве стены

Общество

Дети просят Трампа продолжить строить стену на границе с Мексикой

Ребятам — о мигрантах: Трамп поговорил с детьми о строительстве стены
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Стена

Вашингтон, 23 апреля 2019, 01:44 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп рассказал детям о строительстве стены на границе с Мексикой в ходе традиционного мероприятия в честь Пасхи в Белом доме, сообщает газета The Hill.

Сообщается, что во время мероприятия один из детей сказал американскому президенту «продолжайте строить стену». В ответ Трамп заявил, что строительство стены уже идет.

«Вы это видели? Он станет консерватором, когда вырастет», — пошутил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Пентагон заключил контракты с двумя компаниями, которые будут принимать участие в строительстве стены на границе с Мексикой, на сумму около $1 млрд. Отмечается, что работы по этим заказам планируется завершить осенью 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон заключил контракты почти на $1 млрд на возведение стены с Мексикой

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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