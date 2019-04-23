Волгоградская банда инсценировала ДТП ради страховки

Волгоград, , 06:55 — REGNUM В Волгограде Центральный районный суд 22 апреля огласил приговор в отношении двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, преступная группа из семи человек с февраля по сентябрь 2017 года инсценировала несколько ДТП, чтобы получить страховые выплаты — более 1,6 млн рублей.

Одним из участников группы был Денис Нидзиев. Именно он предоставлял поддельные документы в Центральный и Дзержинский районные суды областного центра, чтобы получить страховку. Нидзиев был признан виновным в совершении трех эпизодов преступлений по статье «Покушение на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере», трех эпизодов по статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере», в пяти эпизодах по статье «Фальсификация доказательств по гражданским делам», а также в незаконном хранении оружия — при обыске у него нашли револьвер «Кольт» 1851 года выпуска. Суд приговорил Нидзиева к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 120 тысяч рублей.

Его сообщником был Сергей Михалев, который в то время работал в ГИБДД. Он составлял фиктивные справки и административные протоколы о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях. Он признан виновным по статьям «Мошенничество в сфере страхования, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере», «Покушение на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере» и по двум эпизодам статьи «Служебный подлог». Михалева приговорили к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и запретили в течение 1,5 лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ранее трое участников организованной преступной группы — Максим Злобин, Михаил Фисенко, Исмаил Умаров — уже осуждены к различным срокам лишения свободы. Уголовное дело в отношении их сообщника находится на стадии судебного рассмотрения, ещё одно уголовное дело в отношении последнего члена группировки расследуется.