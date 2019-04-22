Митинг в Балахне: требуем запретить строительство гидроузла на Волге

Балахна, Нижегородская область, , 21:23 — REGNUM В Балахне 20 апреля состоялся митинг против строительства низконапорного гидроузла на Волге, в котором приняли участие около 500 человек. Об этом сообщает общественная организация «Комитет защиты Волжской поймы».

На митинг собрались жители Балахнинского района, Нижнего Новгорода, Городца, Заволжья и города Бор. Перед собравшимися выступили экологи, гражданские активисты, представители предприятий и просто неравнодушные граждане.

В организации уточняют, что митинг согласован с администрацией и носил исключительно мирный характер, однако пятерых участников мероприятия доставили в отделение полиции для «установления личности в рамках антитеррористической операции». Через три часа задержанных отпустили без составления протокола.

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По итогам митинга была принята резолюция. В частности, в документе говорится, что «уже сейчас территории, расположенные вдоль Волги, находятся в подтопленном и заболоченном состоянии, а в Волгу попадают неочищенные стоки, с которыми едва справляются очистные сооружения водозаборов». Уточняется, что Научный Совет РАН по геоэкологии дважды отказался поддерживать этот губительный для населения и природы проект.

Обращаясь к губернатору и правительству Нижегородской области, митингующие требуют запретить предоставление земель области под строительство гидроузла и под еще одно водохранилище; не вносить изменения в генеральный план Нижнего Новгорода для строительства гидроузла; донести до правительства и президента РФ категорическое несогласие с планами строительства плотины; совместно с органами самоуправления Балахнинского и Городецкого районов выйти с инициативой о разработке в рамках национального проекта «Экология» мер по оздоровлению экологической ситуации рассматриваемого участка долины Волги.

«Исключить строительство Нижегородского низконапорного гидроузла из федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» и из схемы территориального планирования России в области федерального транспорта; Инициировать полноценную научную проработку альтернативных вариантов решения проблем судоходства, которые были предложены научным советом РАН в 2015 и 2019 годах, а также провести объективный анализ экономического и экологического ущерба по каждому из этих вариантов; Отправить в отставку чиновников, заказавших проектирование плотины без предварительного комплексного анализа альтернативных вариантов решения проблемы судоходства», — говорится в части резолюции, которая адресуется правительству РФ.

Президента РФ Владимира Путина участники акции просят отменить решение об одобрении строительства Нижегородского низконапорного гидроузла, принятое на Госсовете РФ в августе 2016 года; наложить мораторий на строительство перегораживающих Волгу плотин; инициировать программу по оздоровлению Волги и по постепенному освобождению великой реки от каскада водохранилищ.

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Напомним, митинг, посвященный строительству гидроузла в Нижегородской области, уже проходил в Балахне 7 апреля. Власти города согласовали проведение мероприятия только после 21:00 мск. Тем не менее, в акции приняли участие более 700 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре Балахны пришли к выводу, что строительство может оказать негативное влияние на здоровье жителей района.

В настоящее время уровень стояния грунтовых вод на большой территории составляет 1,5−2 м, после завершения строительства объекта положение может ухудшиться. Причем там, где планируется подъем уровня грунтовых вод, расположены четыре действующих кладбища, промышленные предприятия, шламонакопитель, места складирования навоза и хозяйственно-бытовых отходов.

Качество воды уже сейчас характеризуется высокой долей нестандартных проб по микробиологическим показателям. После строительства водохранилища и замедления скорости течения Волги качество воды ухудшится, причем из-за связи подземных источников с рекой возможно ухудшение качества воды в системах центрального водоснабжения, а также в колодцах, которые обеспечивают водой около 22 тыс. человек.

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По итогам общественных слушаний по проекту низконапорного гидроузла, которые состоялись в Городце, глава министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что ведомство имеет ряд замечаний к предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Вице-губернатор Нижегородской области Сергей Морозов, обращаясь к генеральному директору компании-проектировщика «Техтрансстрой» Виктору Морозову на слушаниях в Сормовском районе, сказал, что власти интересует, как строительство гидроузла скажется на каждом конкретном домовладении, и напомнил, что губернатор требует отражения конкретных мероприятий по каждому населенному пункту и доведения их до местных жителей и властей.

22 апреля стало известно, что профильные комитеты Совфеда совместно с Минтрансом и Министерством экологии обсудят ситуацию вокруг строительства гидронапорного узла в Нижегородской области. Такое поручение дано по итогам выступления члена Совфеда Александра Вайнберга.

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Несколько десятилетий власти Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, на территории которых расположилось Чебоксарское водохранилище, не могут найти компромисс для решения проблемы. Из-за непроектной отметки в 63 метра вместо 68 лимитируется пропускная способность и затрудняется судоходство. Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии выступают за достижение проектной отметки, а власти двух других регионов против этого, ссылаясь на возможное затопление территорий. В качестве альтернативного проекта нижегородская администрация выбрала строительство низконапорного узла, а губернатор Глеб Никитин даже назвал проект единственным возможным на сегодня способом для восстановления судоходства на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов, хотя гидроэнергетики из Чувашии с этим не согласны и отмечают, что мера будет иметь временный эффект. Тем не менее, проект уже вошел в российскую стратегию развития водного транспорта, на его реализацию планируется выделить 43 млрд рублей из федерального бюджета.