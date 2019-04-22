Новый президент Мексики не остановил криминальную войну

Мехико, , 21:21 — REGNUM Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не остановил криминальную войну — число убийств в стране растет, первый квартал года стал рекордным по этому показателю за всю историю, 22 апреля передает агентство Associated Press.

По официальной информации, за первые три месяца 2019 года число криминальных убийств в латиноамериканской стране выросло на 9,7% по сравнению с предыдущим «рекордным» первым кварталом 2018 года.

Ежегодно в криминальных разборках в Мексике погибают десятки тысяч человек. В 2018 году число умышленных убийств в Мексике превысило 33 тысячи.

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