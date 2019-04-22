В Париже оценили предложение России помочь в реставрации Нотр-Дама

Москва, , 20:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон был проинформирован о готовности России предоставить специалистов для реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Об этом 22 апреля сообщила посол Франции в России Сильви Берманн.

«Мы были очень тронуты тем, что Россия предлагает своих специалистов. Мы знаем, что здесь выдающиеся специалисты, особенно в области Средневековья», — приводит её слова ТАСС.

Посол отметила, что окончательного решения о том, кто будет привлечён к реставрационным работам, ещё не принято, но президент Франции «в любом случае ответит» своему российскому коллеге Владимиру Путину на поступившее предложение.

Как передавало ИА REGNUM, произошедший вечером 15 апреля пожар уничтожил значительную часть собора Нотр-Дам-де-Пари. Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Владимир Путин в телеграмме Эммануэлю Макрону заявил о готовности российской стороны направить во Францию лучших специалистов — реставраторов памятников мирового культурного наследия.