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Брянский суд вынес иностранцам приговор за ввоз оружия и взрывчатки в РФ

Общество

В 2018 году водители автобуса привезли в Россию 35 кг пороха «на продажу»

Брянск, 22 апреля 2019, 20:03 — REGNUM  В Брянской области 22 апреля был вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и его основных частей. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, фигурантами дела стали иностранные граждане 43 и 37 лет.

Оба мужчины работали водителями международного рейсового автобуса. В мае 2018 года за материальное вознаграждение они перевезли через границу Таможенного союза в Россию 11 пистолетов иностранного производства, их запчасти и более 35 кг пороха. Порох они продали 19 мая 2018 года, затем злоумышленников на территории посёлка Климово Брянской области задержали сотрудники правоохранительных органов. Незаконно ввезённый груз был у них изъят.

Суд признал мужчин виновными по статьям «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и его основных частей», «Незаконная перевозка огнестрельного оружия, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконная перевозка и сбыт взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Один из обвиняемых был приговорён к четырём годам и девяти месяцам лишения свободы, второй — к трём годам и восьми месяцам со штрафом 100 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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