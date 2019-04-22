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Британские пограничники поймали 36 мигрантов в Ла-Манше

Общество

Части задержанных беженцев потребовалось оказание медицинской помощи

Лондон, 22 апреля 2019, 19:48 — REGNUM  Британские пограничники остановили 36 нелегальных мигрантов в проливе Ла-Манш, 22 апреля передает агентство Associated Press.

По сообщению береговой охраны, в разных частях пролива были задержаны три лодки, на которых находились 10, 11 и 15 мигрантов с Ближнего Востока.

Пойманные мигранты были перевезены в центр в Дувре. Части задержанных беженцев потребовалось оказание медицинской помощи.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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