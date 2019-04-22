Форум «Чистая страна»: что повлияет на экологическую ситуацию в России

Челябинск, , 19:20 — REGNUM Резолюция форума «Чистая страна» определила конкретные поручения для представителей всех уровней власти. Эти действия должны серьезно повлиять на экологическую ситуацию в регионах страны, заявил по итогам прошедшего в Челябинске 19 апреля форума «Единой России» «Чистая страна» спикер областного Заксобрания и глава единороссов региона Владимир Мякуш.

Руководитель отметил, что на форуме обсуждались такие вопросы как снижение выбросов в атмосферу в промышленных центрах, проблемы обращения с отходами, добровольчество и экологическое воспитание. Особо он обратил внимание на квотирование выбросов, проект закона о котором рассматривает Госдума. Соответствующее предложение было впервые озвучено в Челябинской области и прозвучало в декабре 2016 года на заседании Госсовета, посвящённом проблемам охраны окружающей среды. Суть предложения в том, чтобы вести учёт всех имеющихся источников выбросов и распределять между предприятиями квоты на них.

По словам Мякуша, сейчас у каждого предприятия есть свой норматив выбросов. Но в сумме выбросы могут быть и больше. Это и является причиной сложной экологической ситуации и в Челябинской области, и в других регионах России. Эту проблему необходимо решать. Но при этом нужно соблюдать баланс интересов экономики и экологии.

Также речь на форуме шла о свалках. Участники дискуссий констатировали: вопрос со свалкой в Челябинске решён. Напомним, 11 сентября она была закрыта и в 2019—2020 годах пройдёт активная фаза рекультивации. Также участники форума приняли резолюцию, в которой прописаны конкретные поручения всем уровням власти. Мякуш надеется на то, что действия по выполнению таких поручений могут существенно повлиять на экологическую ситуацию в регионах страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Единой России» «Чистая страна» прошёл в Челябинске 19 апреля и собрал около 600 политиков, чиновников и экспертов из всех регионов страны. Это мероприятие стало первым в таком роде.

Добавим, одним из основных спикеров на форуме был депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов. А некоторые эксперты полагают, что мероприятие было организовано под врио губернатора Алексея Текслера. Таким образом, с новой властью Челябинской области у Бурматова ожидаются вполне рабочие отношения.