Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники

Москва, , 18:52 — REGNUM Парковка транспортных средств в Москве будет бесплатной во время предстоящих майских праздников. Об этом 22 апреля сообщил глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.

«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.

При этом уточняется, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

Лискутов также сообщил, что в День Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами одиннадцати столичных таксомоторных компаний. Наземный городской транспорт 9 мая будет работать по расписанию выходного дня. При этом будут введены дополнительные единицы транспорта на маршрутах, подвозящих пассажиров к Парку Победы.

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