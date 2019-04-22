Новосибирские коммунальщики озвучили дату окончания отопительного сезона

Новосибирск, , 18:25 — REGNUM Отопительный сезон в Новосибирской области завершится в период с 13 по 17 мая «в зависимости от погодных условий», заявили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказали в правительстве области, Новосибирская область вошла в пятерку регионов страны, которые наиболее успешно проходят отопительный сезон 2018−2019 годов — «отопительный период протекает в штатном режиме, без крупных аварий и ограничений теплоснабжения населения». В числе «успешных» также Белгородская и Ивановская области, Краснодарский край.

«Общие финансовые затраты на проведение в регионе отопительного периода 2018−2019 годов составили порядка 2,2 млрд рублей, в том числе из бюджета Новосибирской области — свыше 1,3 млрд рублей», — привели данные в региональном правительстве.

Отметим, что ранее прокуратура Кировского района Новосибирска после информации об отключении в декабре 2018 года отопления в домах микрорайона Расточка и проверки по данному факту, вынесла руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций представления об устранении выявленных нарушений закона. В отношении АО «Сибэко» и ООО «Сибирская Генерирующая компания» были возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами»). В итоге в апреле 2019 года «Сибэко» и СГК были оштрафованы.