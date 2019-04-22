Понедельник, 22 Апреля 2019 года
18:25:48 МСК

Руденя: В Твери откроют отделение медпомощи ликвидаторам аварии в Чернобыле

Общество

Поручение восстановить работу специализированного отделения дал губернатор

Руденя: В Твери откроют отделение медпомощи ликвидаторам аварии в Чернобыле
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с членами Тверской областной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»

Тверь, 22 апреля 2019, 18:08 — REGNUM  В Тверской области возобновят работу отделения по оказанию медпомощи ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя 22 апреля на встрече с членами Тверской областной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, мероприятие состоялось в преддверии 33-й годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. От имени всех жителей области губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий самой страшной техногенной катастрофы XX века.

«Важно передать следующим поколениям память о людях, которые встали на защиту нашей страны и всего мира, с честью выполнили профессиональный и гражданский долг», — сказал Игорь Руденя.

Участники встречи обратились к главе региона с просьбой помочь в возобновлении работы отделения профпатологии в Тверской областной клинической больнице — до 2018 года там оказывалось специализированное лечение участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. Сейчас при поликлинике областной больницы без предварительной записи работает врач-терапевт, который ведет прием граждан, подвергшихся воздействию радиации, и обеспечивает консультации профильных специалистов в минимальные сроки. Однако для того, чтобы попасть на лечение в стационар в отделении ветеранов войны, приходится ждать.

«Мы восстановим работу этого отделения, такая возможность у нас есть. В двухнедельный срок поручаю министерству здравоохранения подготовить предложения по решению этого вопроса», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона также сообщил, что все шесть памятников, посвящённых чернобыльским событиям, будут переданы на баланс муниципалитетов, все объекты включат в единый реестр, который в настоящий момент формируется в Тверской области. Также в ближайшее время будет решён вопрос о предоставлении места для размещения соответствующей экспозиции в одном из музеев Верхневолжья. Участники встречи выразили готовность поделиться своими архивами.

Чернобыльцы выступили с предложением ввести региональную льготу для ликвидаторов аварии, достигших 80-летнего возраста и освободить их от уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Губернатор Руденя отметил, что эту инициативу в правительстве готовы рассмотреть.

В настоящее время в Тверской области проживает более трех тысяч граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие различных катастроф и аварий. Из них 2 тыс. 117 гражданам предоставляются различные меры социальной поддержки. В частности, на федеральном уровне установлены единовременные, ежемесячные и ежегодные денежные выплаты, компенсация в возмещение вреда здоровью, компенсация части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чернобыльская трагедия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить