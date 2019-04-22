Я уже в Лондоне! Экс-глава Нацбанка Украины не идёт на допрос в прокуратуру

Киев, , 18:08 — REGNUM Бывший руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева не намерена являться в Генпрокуратуру на допрос по делу о крупных финансовых хищениях, сообщает 22 апреля агентство «Украинские новости».

По утверждению издания, в качестве альтернативы Гонтарева предложила следователям приехать в Лондон.

«Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят», — цитирует агентство слова Гонтаревой.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Генпрокуратура Украины опубликовала сообщение о вызове на допрос экс-главы администрации президента Порошенко Бориса Ложкина, его Алексея Филатова и экс-главы Нацбанка Украины Гонтаревой для допроса по коррупционному делу.

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