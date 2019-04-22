В МОЭК рассказали о графике отключений горячей воды в Москве

Москва, , 17:40 — REGNUM Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в Москве начнутся с 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба теплоснабжающей организации столицы ПАО «МОЭК».

Как уточняется, сроки отключений воды на каждом отдельном участке не будут превышать десяти дней. Завершить все работы планируется к концу августа.

«Летние мероприятия вызваны необходимостью подготовки коммуникаций к отопительному сезону и являются основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение потребителей и работу всех элементов сложной столичной системы централизованного теплоснабжения, особенно в период низких температур наружного воздуха в зимний период», — пояснил главный инженер «МОЭК» Андрей Зенин.

В этом году в рамках летних профилактических работ будет проведены диагностика и капитальный ремонт магистральных и разводящих сетей общей протяжённостью более 15 тысяч километров. Работами будут охвачены более 70 тысяч зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.

«МОЭК» запустила информационный сервис с точным расписанием проведения профилактических работ, с которым можно ознакомиться на официальном сайте компании.