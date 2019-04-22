В Екатеринбурге прошли митинги ко дню рождения Ленина

Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM Представители коммунистических организаций смогли дать «численный бой» анонимной акции против памятника Ленину в Екатеринбурге. Пара сотен человек, собравшиеся в день рождения Ленина, смотрелись выгоднее, чем несколько небольших наклеек движения «Декоммунизация», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городе провели два праздничных митинга в честь дня рождения вождя. Первую акцию организовала КПРФ, вторую — коалиция левых сил Екатеринбурга. В каждом из мероприятий поучаствовали до сотни человек.

Выступающие отмечали, что дело Ленина имеет не только российское, но всемирное значение.

«Он определил всю дальнейшую историю XX века! Ленин поднял Россию из состояния хаоса и распыла, он дал старт великой борьбе за народное большинство — за рабочего человека!» — сказал один из выступающих.

Постамент памятника был окружён цветами.

По мнению очевидцев, памятные акции смотрелись выгоднее, чем утренняя «анонимка» от противников Ленина, разместивших наклейки на постаменте памятника с призывом снести монумент. Подобные намерения напоминают стремления сторонников майдана, отмечали на митингах.

Напомним, 22 апреля 1870 года родился первый руководитель социалистического государства — Владимир Ленин. В 47 лет, после победы Великой Октябрьской социалистической революции, он возглавил Совет народных комиссаров Российской Советской Республики (с 19 июля 1918 года — РСФСР). После образования Советского Союза он стал первым председателем Совета народных комиссаров СССР. Умер Владимир Ильич 21 января 1924 года.

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