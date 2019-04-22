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Телеведущий Андрей Норкин вернулся в эфир НТВ

Общество

Журналист ушел на больничный в первых числах апреля после того как почувствовал себя плохо во время прямого эфира

Москва, 22 апреля 2019, 17:22 — REGNUM  Популярный ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин вернулся после болезни к своей работе, сообщает 22 апреля пресс-служба телеканала НТВ.

Телезрители вновь увидели Норкина в прямом эфире 22 апреля в роли ведущего телешоу «Место встречи».

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах апреля Андрей Норкин внезапно исчез из телефира в ходе телешоу «Место встречи». Позднее стало известно, что журналист плохо себя почувствовал, ему потребовалась медицинская помощь.

Всё это время в прямом эфире телеканала НТВ Норкина заменял его коллега, журналист Иван Трушкин.

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