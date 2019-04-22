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В школах Подмосковья могут ввести безналичный способ оплаты обедов

Общество

Большинство родителей выступают за безналичную оплату

В школах Подмосковья могут ввести безналичный способ оплаты обедов
© ИА REGNUM

Красногорск, 22 апреля 2019, 17:53 — REGNUM  В Московской области могут ввести безналичный способ оплаты завтраков и обедов в школах. Об этом на пресс-конференции в РИАМО заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова. Соответствующее предложение будет озвучено властям региона.

«Для детей и родителей это был бы выход. Дети могут потерять деньги, всегда проблема найти деньги. Большинство родителей выступают за безналичную оплату», — отметила Мишонова.

Омбудсмен сообщила, что только 12% детей в Подмосковье имеет возможность безналичной оплаты завтраков и обедов в школах. Система работает лишь в нескольких муниципалитетах, и запрос на неё велик.

Вопрос о внедрении системы в каждую школу Московской области будет ставиться в ближайшее время, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм воздействия на некачественных поставщиков питания в Московской области назвали недостаточно развитым. Ранее в Мособлдуме предложили пересмотреть существующую процедуру проведения конкурсных закупок и аукционов на питание на законодательном уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье предложили ужесточить отбор поставщиков школьного питания

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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