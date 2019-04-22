Пойманы вандалы, исписавшие здание художественного училища во Владикавказе

Владикавказ, , 16:55 — REGNUM В Северной Осетии установлены личности вандалов, исписавших оскорбительными надписями и рисунками фасад здания художественного училища имени А. Джанаева. Как оказалось, это две девушки — одна студентка этого учебного заведения, вторая — бывшая воспитанница, ныне отчисленная.

Обе они признались в содеянном. По их словам, они гуляли ночью в районе училища и «им неожиданно пришла в голову мысль таким образом расписать стены альма-матер». Как сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе МВД по региону, нарушительницы к акту вандализма специально не готовились. У них якобы с собой случайно оказалась зеленая аэрозольная краска. Одна из них нарисовала рисунок на стене здания, вторая нанесла надпись оскорбительного содержания.

В настоящее время стены училища приведены в порядок его студентами, а в отношении вандалов решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как здание является объектом культурного наследия — в нем в далеком 1923 году был организован второй Владикавказский отряд юных пионеров, а в годы Великой Отечественной войны размещался эвакуационный госпиталь № 2024.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Северной Осетии уже был зафиксирован акт вандализма. Местный житель исписал оскорбительными надписями памятник советскому государственному и политическому деятелю Сергею Кирову в селе Кирово. Задержанный злоумышленник сознался в содеянном и заявил, что он намеренно испортил памятник, так как испытывал неприязнь к политическим решениям Кирова.