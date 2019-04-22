Моряки Черноморского флота требуют суточные за походы к берегам Сирии

Севастополь, , 16:51 — REGNUM Моряки и офицеры трёх кораблей Черноморского флота Российской Федерации потребовали выплатить им суточные за командировки к берегам Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 22 апреля, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, моряки и офицеры трёх боевых кораблей Черноморского флота посчитали, что за походы кораблей к берегам Сирийской Арабской Республики им полагаются суточные выплаты как за командировку в зону боевых действий. Такие суточные получают все российские военнослужащие, находящиеся на территории Сирии.

Уточняется, что офицеры хотели добиться выплаты в размере около 300 тысяч рублей, а служащие по контракту моряки — 200 тыс. рублей каждый. Известно, что для офицера сумма ежедневных суточных в командировке в зону боевых действий составляет $62 (порядка 4000 рублей), а для остального состава — $43 (порядка 2700 рублей). При этом по какой-то причине 70% из таких суточных вычитается на питание. То есть офицеры и моряки требовали деньги из расчета $18,6 (примерно 1900 рублей) и $12,9 (823 рубля) соответственно.

Однако в Министерстве обороны Российской Федерации посчитали, что никакие суточные офицерам и морякам не полагаются. Тогда офицеры и моряки подали коллективный иск к Министерству обороны в Севастопольский гарнизонный суд.

Севастопольский гарнизонный суд принял сторону Минобороны. В суде решили, что поход на корабле, согласно внутреннему приказу по флоту, не является командировкой в зону боевых действий. В связи с этим никакие суточные морякам не полагаются.

Также в суде отметили, что по закону офицерам и морякам положена ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время. И эти надбавки были выплачены в полном объеме.

Но защита моряков считает, что им полагались и суточные, которые выплачиваются всем российским военнослужащим, находящимся в Сирии. Теперь истцы намерены обжаловать решение Севастопольского гарнизонного суда в Северо-Кавказском окружном военном суде.