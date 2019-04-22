Кандидатов в депутаты Мосгордумы обяжут докладывать о наличии драгметаллов

Москва, , 17:22 — REGNUM В Москве утверждён перечень необходимых к опубликованию сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы VII-го созыва. Соответствующее решение было принято 22 апреля на заседании Мосгоризбиркома.

Кандидаты в столичные депутаты будут обязаны предоставить данные в том числе о драгоценных металлах, находящихся во вкладах в банках.

«Предлагается утвердить перечень надлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Утвердить форму направления в СМИ этих сведений, а также утвердить форму направления в СМИ сведений выявленных фактов недостоверных сведений, представленных зарегистрированными кандидатами», — цитирует ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.

Так, все зарегистрированные кандидаты в столичные депутаты обязаны предоставить сведения о наличии транспортных средств, объектах недвижимого имущества, владении акциями и драгоценными металлами, хранящихся во вкладах в банках.

Как сообщало ИА REGNUM, Мосгоризбирком планирует направить в Мосгордуму законопроект о сокращении времени работы избирательных участков на выборах в городской парламент на два часа — с 22 до 20 часов. Ранее Госдума РФ приняла пакет законопроектов о цифровых избирательных участках.

Читайте ранее в этом сюжете: Время голосования на выборах в Мосгордуму могут сократить на два часа