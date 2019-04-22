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Окончание отопительного сезона в Челябинске отложили

Общество

Погода переменчива

Челябинск, 22 апреля 2019, 16:24 — REGNUM  В Челябинске окончание отопительного сезона отложено минимум на неделю. Причиной этого стала переменчивая погода.

Ранее отключать отопление планировалось после 21 апреля. Однако 22-го этот вопрос был рассмотрен на аппаратном совещании в мэрии. В итоге было решено отложить отключение тепла минимум до 29 апреля.

По данным синоптиков, ночные температуры на этой неделе будут около нуля градусов. К концу недели и вовсе ожидаются минусовые значения. Впрочем, на следующей неделе в городе ожидают температуры в районе +8 и более градусов.

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Отопительный сезон
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