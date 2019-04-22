Демографический дисбаланс выявлен учёными США в 12 странах

Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Дисбаланс в численности рождающихся мальчиков и девочек стал предметом исследования, проведенного учёными из Соединённых Штатов, 16 апреля сообщило издание Массачусетского университета в Амхерсте.

Согласно данным, полученным коллективом сотрудников университета, работавших под руководством Леонтине Алкемы, дисбаланс в численности младенцев мужского и женского полов отмечен в 12 странах.

Региональные отклонения данных от среднего распределения по полу были учтены исследователями при помощи нового метода учёта статистических данных.

По устоявшимся представлениям, на каждые 105−106 мальчиков приходится 100 родившихся девочек, то есть коэффициент составляет 1,05−1,06.

Такие показатели наблюдались несколько столетий, исключения составляли отдельные этнические группы. Но картина, наблюдаемая учёными, претерпела изменения в течение последних пятидесяти лет.

В 12 государствах по результатам исследований, основанных на анализе информации, собранной за временной промежуток с 1950 по 2017 годы, соотношение составило 100 девочек на 118 мальчиков, причём пик нарушения традиционно имевшего место соотношения пришелся на 1990 и 2012 годы.

Как сообщил руководитель проекта, «дисбаланс соотношения полов в 12 странах с 1970 года: младенцев женского пола родилось на 23,1 миллиона меньше, чем ожидалось». Были определены основные регионы, где данная аномалия дала о себе знать. «Большинство нерожденных женщин в Китае (11,9 миллиона): соотношение 1,18 достигло своего пика в 2005 году. А также в Индии (10,6 миллиона)». Сходные тенденции зафиксированы: в Албании и Черногории, Азербайджане, Армении и Грузии. В списке стран с подобными аномалиями фигурируют Вьетнам, Гонконг, Республика Корея, Тайвань и Тунис.

Учёные, комментируя результат проделанной работы, выдвинули предположение, что причиной стали избирательные аборты, проводимые на той стадии, когда можно определить пол плода. Такая практика распространена в регионах, где семьи предпочитают иметь потомство мужского пола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демографическая в ситуация в России также имеет свои особенности. Наиболее существенной проблемой является сокращение населения в 60 регионах России.

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