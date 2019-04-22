Чухченема: архиерейская вотчина епископов Холмогорских

Владимир Станулевич, , 16:14 — REGNUM

«1397 г. Из жалованной уставной грамоты великого князя Василия Дмитриевича Двинской земле: «А на Орлеце дворяном хоженого белка, а езды и позовы от Орлецам до Матигор две белки езду, до Колмогор две белки, да Курострова две белки, до Чухчелема две белки…» (1).

1462−1476 гг. Из списков московских владений на Двине, составленных в Москве при подготовке ликвидации независимости Великого Новгорода:

«А се земли князя великого на Двине: половина Тоимы Верхние, да Юмыш, да Иксозеро, да Кодима, да Сельцо, да Заостровье, да Корбала, да Осиново поле, да половина погоста Емецкого, да селцо на Емце, да Мехренга, да Ваимуга, да верховие Емецкое. Да устье реки Пинеги князя ж великого земли, да на Матигорах Великое поле у озерка, да Быстрокуриа, межа по Хурдожгу реку и по Матигорьское озеро, Виков наволок… пол Наль-острова, пол Кура острова, пол Чюхчолема…

А Колмогоры и Падрин погост, Матигорьская лука от Орлеца, Нальостров до Великого поля, Куростров, Чюхчелема, Угтостров — то все вотчина осподареи великих князей. А искал того Строганов на Есипе на Одреянове, да на Иване на Григорьеве, на всех боярех на Двинских» (2).

Летом 2017 года с редактором газеты «Бизнес Класс в Архангельске» Алексеем Липницким и писателем Виктором Толкачевым мы собрались в Вавчугу, легендарную колыбель русского торгового флота. Солнечный день, 300-летний дом купцов Бажениных, озерная вода с кувшинками, остров Сахарная голова, где Баженины потчевали чаем Петра Первого. Обратный путь по ровному, как стол, полю с волнами травы, падающими под колеса машины. Вдали шатровая колокольня — как не навестить? Главная улица Чухчеремы рядом с Двиной, река за строем свежеокрашенных домов. Вот и церкви. Я даже не заметил, как 77-летний Толкачев оказался внутри приземистой церкви Василия Блаженного — оттуда раздался его голос: «Крыльцо уже рухнуло в реку… Сруб еще крепкий…»

«…Четыре монастыря существовали на Двине еще в Новгородское время… В период новгородской самостоятельности в Подвинье возникали и приобретали земельные владения Николо-Чухченемский и Успенский Емецкий монастыри. После присоединения Двины к Москве, вероятно, в 1487—1489 гг. почти все вотчины новгородских монастырей и архиепископа были ликвидированы. Однако местные монастыри свои владения сохранили. По писцовой книге 1622−1624 гг. в уезде имели владения 18 монастырей… Из 20 землевладельцев 16 имели зависимых крестьян или порядчиков. Остальные — вологодский Спасо-Прилуцкий… Козоручьевский — владел лишь угодьями и промыслами… Особенностью развития монастырского землевладения в XVII веке являлась приписка мелких монастырей (вместе с их вотчинами) к крупным корпоративным собственникам. При этом все права на собственность приписных монастырей переходили в руки покровителей… В 1611 г. один из древнейших местных монастырей — Николо-Чухченемский был приписан к Троице-Сергиеву (ныне Троице-Сергиевская лавра — прим. автора)» (3).

Изрядно попробовав крапивы, обступившей Василия Блаженного, заглянул внутрь, в окне — кусты, кусты. Слепящее июльское солнце заслоняла крыша, в тени пахло сыростью. А колокольня поблизости, как девушка рядом со старушкой-церковью, светилась каждым бревном. Сруб колокольни был крепок, что и у Василия Блаженного, хотя рубили его на 45 лет ранее. Почему так по-разному, какой момент пропустили церковные радетели и не пропустила колокольня?

Путешественникам надо читать историю тех мест, куда едут. Мы разглядывали колокольню, а нужно было проехать еще полкилометра-километр от нее вниз по Двине. Здесь лет 650 назад новгородский инок Иосаф основал Козоручьевскую обитель. Трудно понять выбор места монахом, для тех неспокойных времен подошли бы окрестности нынешней Вавчуги — перемычка между Двиной и озером или озерный остров. Но Иосаф выбрал обширное чухченемское поле — вероятно, был сильный, прямой, не любящий прятаться человек. Качества эти, передаваемые следующим настоятелям, не способствовали закрепощению окрестных жителей — древнейший монастырь с богатыми угодьями так и не закрепостил крестьян. Монастырь с более плодородными землями, чем у Антониево-Сийского, так и не поднялся. В главные на Двине выбилась Антониева обитель.

«Спасский Новоприлуцкий (Козьеручьевский) монастырь основан был на высоком берегу Северной Двины в Чухченемской волости постриженником Александро-Свирского монастыря иноком Иосафом. Обитель набирал экономическую силу… В 1670—1674 гг. в ней возводится полный комплекс каменных зданий — собор во имя Спаса Нерукотворного, колокольня, кельи, хозяйственные службы. В 1764 г. монастырь был упразднен, а собор обращен в приходскую церковь. В настоящее время из комплекса монастыря не сохранилось ни одного строения, основные же его части были обнаружены и исследованы археологической экспедицией Ленинградского отделения Института археологии АН СССР.

Спасский собор представлял собой большую постройку, почти квадратную в плане, с тремя полукруглыми апсидами. С запада к средней части фасада храма примыкал небольшой притвор. Первоначально он был пятиглавым, но впоследствии четыре его барабана были разобраны и кирпич был употреблен на строительстве придела во имя Тихвинской иконы Богоматери с северной стороны собора… У здания собора был парадный, торжественный вид. Нижняя часть стен здания имела довольно сложную, фигурную профилировку. Восточные углы храма подчеркнуты тройными колонками из полукруглого кирпича… Своды храма держались на четырех столбах (восточная пара в плане была прямоугольной формы, а западная — восьмиугольной). Исключительно нарядным был западный портал здания, который обрамляли «дыньки», «розетки», «жгуты» и другие детали из фигурного кирпича.

Постройки Спасского Новоприлуцкого монастыря относятся к числу самых ранних каменных сооружений в окрестностях Холмогор. Поражает высокая строительная культура возводивших его мастеров. Она проявляется не только в качестве кирпича и кладки, но и изысканном декоре порталов. Декор порталов, а, пожалуй, и окон совершенством исполнения и мотивами близко напоминает московские и ярославские постройки 70−80-х годов XVII столетия. Вполне возможно, что строители были приглашены из Центральной России и во всяком случае прошли там хорошую выучку» (4).

«Существовавший с XVIII века Чухченемский Николаевский приход Холмогорского уезда был ранее мужским монастырем того же названия и находился на правом берегу реки Северной Двины в 10 верстах от г. Холмогоры. О том, что Чухченемская церковь была монастырем и при ней жили монахи, свидетельствует грамота митрополита Сарского и Подонского Ионы в Спасо-Прилуцкий монастырь, в которой написано, что «новыя Прилуцкия пустыни строитель старец Иосаф с братиею, да Никольского Чухченемского монастыря, что на Двине, черной поп Александр, да Троицкой Ухтостровской волости поп Яков Зоверин просил, чтоб их благословил в Спасской пустыни храм ставить и проч.».

Дата основания монастыря неизвестная, но, принимая во внимание, что в синодике монастыря четвертым значится игумен Никодим, выменявший в 1508 г. отрезок земли у местных крестьян в пользу монастыря, то с уверенностью можно отнести основание этого монастыря к XV веку и ранее. Монастырь, возможно, был сначала самостоятельным, а позже перешел в ведение Троицко-Сергиевской лавры. Закрытие монастыря, вероятнее всего, произошло в 1764 г. когда повсеместно закрывались все нештатные монастыри. Игумены: Севастьян, Илларион, XV век. Василий — четверть XV — сер. XV (1349, 1449, 1499), Кузьма, Макарий, Юрий, Григорий, ок. 1508 Никодим 4-й игумен, 1547, 1548 — Афанасий, 1562 Корнилий» (5).

Так бы монастырь и влачил существование, как зависимая от Троице-Сергиевской лавры обитель, не очень нужная, но «пусть будет». Но в 1681 году на Богоявление произошли неслыханные на Руси события. Старообрядцы протопопа Аввакума по его наущению разбросали во время крестного хода с участием царя Федора Алексеевича хулительные листовки, измазали дрянью саркофаги в кремлевских соборах. Следствие показало, что Север полон раскольниками. Аввакума сожгли в Пустозерске, для борьбы с расколом создали Холмогорскую и Важскую епархию во главе с энергичным администратором Афанасием Любимовым — бывшим раскольником. Близкий к патриарху Иоакиму Владыка Афанасий был одним из ярчайших деятелей Церкви и всей России. Сын тюменских военного и девушки, богослов, ученый-энциклопедист, разведчик и военный стратег, книгоиздатель стал одним из наставников Петра Первого, которому разработал план наступления на Швецию. Его многосторонняя личность нуждалась в помощниках, слугах и работниках. Скорее всего, именно Владыка убедил патриарха ликвидировать в Чухенеме монастырь, сделать приход и отдать Чухченему в архиерейскую вотчину.

«Епархия Холмогорская и Важская была образована 19 марта 1682 года. Архиепископ Афанасий… просил в марте 1682 года обеспечить его и его домовых людей жалованьем. Архиепископ просил приписать Чухченемскую волость и Загорский стан в Холмогорах. По переписным книгам 1678 г. стольника Афанасия Фонвизина и подьячего Федора Замятина… в Чухченемской волости было 17 «государевых» деревень с 86 крестьянскими дворами (102 чел. крестьян, 93 чел. родственников и подсоседников), 4 двора вдовьих (4 вдовы, 4 чел. их детей и 1 сосед). Всего по переписным книгам было пожаловано 119 дворов крестьянских и 11 дворов вдовьих с населением 311 чел. (и 11 вдов). Для содержания архиерейского дома ему был пожалован и Николо-Чухченемский монастырь, ранее принадлежащий Троице-Сергиеву монастырю» (6).

Работа на выдающегося архиепископа не облегчила жизнь чухченемцев, а усложнила ее. Платежи монастырю сменились еще большими в пользу архиерея. И государственные налоги при Петре резко выросли.

«Прибавочный труд крестьян расчленялся между феодальным землевладельцем и государством. …Существовало подворное и подушное обложение крестьян государственными налогами. …При подворном обложении основными налогами были деньги ямские, полоняничные и стрелецкая подать… В начале XVIII века происходит значительное возрастание государственных платежей с крестьянского двора. Всех налогов и сборов крестьянский двор платил 3 рубля 85 копеек. Двор монастырских крестьян в том же 1710 г. уплачивал окладных налогов 1 руб. 43 коп. т. е. примерно в 2,5 раза больше, чем двор помещичьих крестьян, а с запросными, неокладными и единовременными сборами — 4 руб. 77 коп. С 1725 г. крестьяне стали платить подушную подать в размере 70 коп. с души. …В исследуемое время налицо рост государственных налогов, особенно резкий в сравнении с первой четвертью XVII века, платеж крестьянского двора вырос в 3−4 раза» (7).

Ко всему этому добавлялись отработки на дворе Владыки, но за них платили, они спасали в тяжелые годы. На пороге власти разыгрывались маленькие трагедии — за льготы и привилегии.

«Жалоба крестьян домовой Чухченемской архиерейской вотчины архиепископу Холмогорскому и Важскому Рафаилу на уклонение малотяглых и большесемейных крестьян и захребетников от солдатской службы и работ в архиерейском доме. 1707 г.:

«Государю преосвященному Рафаилу, архиепископу Холмогорскому и Важескому бьют челом сироты твои, домовые твоей архиерейской вотчины, Чюхченемской волости мирской староста Фома Баков, сотник Денис Салтанов, пятидесятник Никифор Кокорин и десяцкие, и все тое волости крестьяне. Благоволил ты, государь, и указал в дом свой архиерейской в срочные летние работники нашей Чюхченемской волости взять. А из твоих же, государь, архиерейских домовых крестьян малотяглые и семьянитые работают посторонние работы. А как, государь, понадобятца в дом твой архиерейской работники, и тогда они, запирая непомерным нас наймом, с немалою прибавкою просят очередных по земельному тяглу. И послышав оне, государь, когда салдатские поборы, и тогда иные и в дом твой уклоняютца работать. … А как, государь, те времена минуютца, и многие из них и работать в доме твоем архиерейском не хотят… Пожалуй, нас, сирот твоих, благоволи, государь, и с тех вышеописанных малотяглых и семьянитых крестьян взять в работные… и которые от салдатства укрываютца, а в доме твоем архиерейском живут…

Роспись малотяглым и семьянитым крестьяном и захребетникам: Иван Егупов Хабаров, работает у заволостного крестьянина, Василей Иванов Голиков, малопашенной и безлошадиной, Иван Баков Колупайко, в мире скитаетца, а работы не робит, …Агап Кондратьев Шерстобоев, а живет у Данила Лебедева, …Онтон Иванов сын Бурого, захребетник, Борис Онтонов Омосовых, идет в долю, Василей Семенов Боранов, малотяглой, работат посторонную работу.

А кроме тое работы жен и детей своих кормить нечим: Юрей Языков, безтяглой, Евдоким Васильев Иглин» (8).

После секуляризации монастырского и церковного имущества в 1764 году архиепископов Архангельских и Холмогорских (так они назывались после переноса кафедры в Архангельск — прим. автора) царское правительство посадило на жалование, и чухченемцы остались с приходами — Чухченемско-Никольским, где был монастырь, и Чухченемско-Ильинским — где сейчас церковь и колокольня.

«Чухченемско-Никольский приход был сначала мужским монастырем того же названия… Когда этот монастырь был обращен в приход, неизвестно… Принимая во внимание, что хранящиеся в церковном архиве духовные росписи не восходят далее 1764 г. и что список бывших приходских священников в памятной книге начат с того же 1764 г., с большой вероятностью образование прихода нужно относить к этому году, в котором повсеместно закрывались все нештатные монастыри. Церковной земли числится 42 десятины, с которых по последнему контракту в пользу церквей получается 450 руб. 35 коп. процентов. Причт, состоящий из священника и псаломщика, имеет 23 десятины земли, с которой выручается до 100 руб. ежегодно, получает жалованья 170 руб. и дохода за требоисполнение до 140 руб.

…Этот приход (Чухченемско-Ильинский) существует более 300 лет. Вместо другой нынешней церкви Василия Блаженного в приходе до 1823 г. была церковь во имя великомученика Георгия, устроенная по благословению новгородского митрополита Корнилия в 1676 г. вместо таковой же церкви, пришедшей к этому времени в ветхость. Из грамоты митрополита Киприана от 16 февраля 1634 г., данной по случаю челобитной крестьян Чухченемской волости, видно, что этот приход много потерпел в 1633 г. от нападения литовских людей, похитивших из обеих церквей сумму, книги и храмосвятные грамоты. Ныне в описываемом приходе две деревянные церкви: одна Ильинская, устроенная… в 1657 г…, и другая — Василия Блаженного, устроенная в 1824 г. вместо сгоревшей… Васильевская — одноглавая, теплая, обшита тесом и окрашена. При сих церквях одна колокольня, устроенная в 1783 г. Церковной земли 26 десятин 2143 сажени, отданной в аренду по 1895 г. за 403 руб.70 коп. ежегодно… Церковно-приходская школа… открыта в ноябре 1891 г… Законоучителем состоит местный священник, учителем пения псаломщик — оба безвозмездно. Учительница — окончившая курс в епархиальном женском училище девица Лариса Сидорова, получающая в год 120 рублей при готовой квартире. Священник получает жалованья 137 руб. 20 коп. и псаломщик — 49 руб…» (9).

Сравнение фотографий церкви Василия Блаженного 1970-х годов с современностью хорошего не сулит. Тогда она метрах в двадцати от обрыва, сейчас обрыв у стены — река размывает берег. Лет через 20 храм по частям рухнет в Северную Двину на глазах всей деревни. Чухченема большая, многолюдная летом, но жителям прикасаться к церкви не велит законодательство РФ. Нужны профессиональные проектировщики и реставраторы. Можно сделать раз в 10 менее затратные противоаварийные работы, успешно проведенные на 146 объектах добровольческой организацией «Общее Дело» во главе с московским священником Алексеем Яковлевым. За ее благородными планами не успевают частные благотворители. Нужна поддержка скупого на реставрацию регионального бюджета и понимание, что ключ к решению проблемы — в работах «Общего дела». В марте 2019 года региональная инспекция по охране объектов культурного наследия заключила с «Общим делом» договор о сотрудничестве. Теперь сотни аварийных церквей и часовен получили призрачный, но шанс на выживание — дело за бюджетным финансированием.

Чухченеме повезло — здесь не было Гражданской войны, уничтожившей многие церкви как наблюдательные посты и пулеметный точки. При советской власти деревня реализовала свои солнечные поля в животноводческих фермах, стоящих сейчас как декорации к «Взятию Берлина». От совхоза осталась только хорошая бетонка от Луковецкого до дачного поселка, каким стала 650-летняя Чухченема.

Примечания:

Архангельский Север в документах истории (с древнейших времен до 1917 г.). Редактор А. А. Куратов. Архангельск. 2004. С. 40 Там же. С. 51, 53 В. И. Иванов. Монастыри и монастырские крестьяне Поморья в XVI—XVII веках: механизм становления крепостного права. СПб. 2007. С. 108−112 О. В. Овсянников. Средневековые города Архангельского севера. Люди, события, даты. Архангельск. 1992. С. 139−142 Монастыри Архангельского Севера: XIV—XXI вв. Редактор В. К. Ананьин. Архангельск. 2017. С. 205 В. И. Иванов. Монастыри и монастырские крестьяне Поморья в XVI—XVII веках: механизм становления крепостного права. СПб. 2007. С. 117 История Северного крестьянства. Крестьянство Европейского Севера в период феодализма. В 2-х томах. Редактор В. Т. Пашуто. Архангельск. 1984. Том 1. С. 181−182 Архангельский Север в документах истории (с древнейших времен до 1917 г.). Редактор А. А. Куратов. Архангельск. 2004. С. 125−126 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Редактор В. К. Ананьин. Архангельск. 2015. С. 119−120

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