Москва,
22 апреля 2019, 16:19 — REGNUM
В Москве открылся транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Саларьево», передаёт 22 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Международный автовокзал «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ТПУ «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Участвовавший в церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин назвал ТПУ крупнейшим в Новой Москве.
ТПУ «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Международный автовокзал «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Пассажиры могут приехать сюда на личном автомобиле, автобусе или такси, пересесть на метро и через полчаса быть в центре города», — сказал он.
Сергей Собянин во время открытия ТПУ «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин во время открытия ТПУ «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ТПУ «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ТПУ расположен на пересечение Киевского шоссе и строящейся дороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Он занимает площадь 15,5 тысяч гектаров. Ожидается, что каждые сутки объектом будут пользоваться около 115 тысяч пассажиров.
ТПУ «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Международный автовокзал «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Международный автовокзал «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Международный автовокзал «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Комплекс объединит станцию метро «Саларьево», международный автовокзал два паркинга с общим объёмом в 5000 мест, а также ТРК «Саларис».
Международный автовокзал «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Международный автовокзал «Саларьево»
Дарья Антонова © ИА REGNUM