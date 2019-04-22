В Южной Корее падает качество системы высшего образования — СМИ

Сеул, , 16:05 — REGNUM В Южной Корее падает конкурентоспособность высших учебных заведений. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Согласно индексу образования стран Организации экономического сотрудничества и развития, опубликованного в августе 2018 года, в Южной Корее самый высокий уровень окончания высшего учебного заведения среди лиц от 25 до 34 лет с 2008 года.

Однако по данным Международного института управленческого развития, конкурентоспособность южнокорейских университетов падает с каждым годом. В 2013 году по данному показателю Южная Корея занимала 41-е место, однако к 2018 году опустилась на 49-е место.

Согласно оценки конкурентоспособности Всемирным экономическим форумом, качество системы высшего образования Южной Кореи опустилось с 64-го места в 2013 году на 81-го места в 2017 году.

Кроме того, согласно рейтингу университетов, опубликованному агентством Times Higher Education в сентябре 2018 года, ни один университет Южной Кореи не вошел в топ-50. Известно, что Сеульский национальный университет занял 63-место в рейтинге, а Университет Сонгюнгван — 82-е место.