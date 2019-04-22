СФУ создаст программу подготовки медицинских физиков для Филиппин

Красноярск, , 15:52 — REGNUM Магистерскую программу для подготовки медицинских физиков из числа филиппинских студентов запустят в Сибирском федеральном университете (СФУ). Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Необходимость такой программы связана с тем, что до 2023 года Филиппины построят десять центров позитронно-эмиссионной томографии, однако в стране попросту не хватает специалистов в этой сфере.

Решение о создании образовательной программы принято на встрече межгосударственной рабочей группы, в состав которой вошли представители СФУ, ФМБА России, посольства РФ на Филиппинах, правительства Филиппин, а также университетов Санто-Томас и Атенео.

«Это первое соглашение СФУ о сотрудничестве с филиппинскими вузами. При этом оно укладывается в рамки общей политики университета по развитию партнёрских связей в Юго-Восточной Азии. Его важным достоинством является привлечение к работе третьей стороны — Сибирского клинического центра ФМБА России», — пояснил руководитель Департамента международного сотрудничества СФУ Павел Лапо.

По его словам, практика на базе центра позволит студентам не только закрепить полученные в университете знания, но и получить ценный опыт работы на новейшем оборудовании, которое используется в ведущих медучреждениях по всему миру.

Также стороны договорились организовать обмен студентами и преподавателями между СФУ и филиппинскими университетами, для чего в ближайшее время планируется подписать соглашение о сотрудничестве.

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