Грозный, , 15:39 — REGNUM

В Чечне прошла благотворительная акция, посвященная благословенной ночи Бараат, когда мусульмане просят милости у Аллаха и прощения. К этой дате в республике было роздано 10 млн рублей нуждающимся гражданам. Среди них малоимущие, больные, сироты. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Рамзан Кадыров.

По решению главы Регионального общественного фонда имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадыровой представители минздрава Чечни составили списки из 500 пациентов психоневрологического центра реабилитации и лечения детей, республиканского онкологического диспансера, психиатрической лечебницы в селе Дарбанхи и других больниц, находящихся на длительном лечении и нуждающихся в материальной поддержке.

Кроме того, как отметил Рамзан Кадыров, помощь получили нуждающиеся семьи во всех районах республики. Им было роздано 10 000 продовольственных наборов с мясом кур, мёдом, молоком, сахаром, мукой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Чечне прошла масштабная благотворительная акция. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова в память о 75-летии со дня скорбной даты — депортации чеченского народа в Среднюю Азию, Сибирь и Казахстан — раздал 30 тысяч мешков муки, сахара, риса и других продуктов жителям региона и Дагестана, а также сирийским беженцам в лагере Аль-Рукбан.