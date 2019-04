Утечка: в сеть попал тизер новой игры по комиксам студии DC

Лос-Анджелес, США, , 15:36 — REGNUM На веб-форуме 4chan выложили изображение, которое, как предполагается, является тизером новой игры по вселенной DC. Соответствующая публикация была размещена 21 апреля пользователем под ником Ibuki.

В комментарии он пояснил, что это изображение должно появиться на официальных ресурсах студии WB Games вечером 22 апреля 2019 года. Тизер даёт понять, что новая игра получит название Outlaws, а её мировая премьера состоится 26 апреля 2019 года. Предполагается, что в основу лягут комиксы «Отряд самоубийц».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть «утекла» информация о дате релизов игр Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part II. Если она окажется верной, то первая выйдет в продажу 28 ноября 2019 года, а вторая — 27 сентября 2019 года.

