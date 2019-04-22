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«Добро в село»: всероссийская акция приходит в Костромскую область

Общество

Медики и волонтеры помогут жителям сел и деревень сохранить здоровье

Кострома, 22 апреля 2019, 15:25 — REGNUM  Сразу в 7 районах Костромской области будут работать медицинские работники и волонтеры. Акция начнется 25 апреля и завершится осенью, — сообщает пресс-служба администрации области.

Волонтеры и врачи проведут расскажут костромичам о факторах риска развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Жителям деревень и сел региона измерят артериальное давление, пульс, уровень холестерина, глюкозы в крови.

Кроме этого, волонтеры приведут в порядок территории, прилегающие к фельдшерско-акушерским пунктам, облагородят и его внутренние помещения. В рамках субботника состоятся спортивные мероприятия для детей.

Акцию «Добро в село» организуют Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» совместно с волонтерскими организациями при поддержке Министерства здравоохранения и Федерального агентства по делам молодежи.

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Медицина
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