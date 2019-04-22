Некрасовское озеро под Костромой стало Святым

Кострома, , 15:17 — REGNUM Некрасовское озеро, расположенного на территории Костромской области, сменило название — теперь это вновь озеро Святое. Соответствующее распоряжение выпустило правительство России. Об этом сегодня сообщила Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Росреестр проанализировал картографические материалы и сведения Государственного каталога географических названий, а также рассмотрел доклад Костромского областного отделения Русского географического общества, подтверждающий самобытность наименования озера Святое и его связь с историческими событиями.

Святое озеро и его окрестности считаются одним из значимых для истории Костромской области мест. Оно расположено на подступах к старому городу на Луговой дороге, соединявшей Кострому с центральными и северо-западными районами государства. Во время проведения обследования костромские ученые изучили письменные источники, совершили закладку археологических шурфов с утверждением границ расположения культурного слоя.

Озеро Святое упоминается в описании спасения Костромы от разорения татарами (ок.1262 года). Озеро после этого стало называться Святым, а само событие получило наименование «Чудо от иконы Феодоровской Богоматери в битве у Святого озера». На этом месте был установлен памятный крест, смененный позднее каменной часовней Феодоровской иконы Божьей Матери.

Также с озером Святое связаны события начала XVII века. В Смутное время здесь состоялось сражение, в ходе которого были разгромлены (1609 г.) польские интервенты и тушинцы, захватившие Ипатьевский монастырь. После этой битвы в 1613 году на царство был призван молодой боярин Михаил Романов. В честь победы костромичей в селе с тем же названием Святое, расположенном вблизи озера, была построена часовня Животворящего Креста, которая сохранилась до наших дней.

В советский период село и озеро были переименованы и получили название «Некрасовское».