В Воронеже на волю выпустили перезимовавших у волонтёров летучих мышей

Марина Каширская, , 15:45 — REGNUM

В Воронеже в парке «Динамо» 21 апреля волонтёры выпустили на свободу 70 летучих мышей. Животные, которых потревожили во время зимней спячки, были спасены зоозащитниками и провели зиму в специально оборудованных для них холодильниках.

Воронежский биолог Елена Шерстяных заботилась о большой колонии летучих мышей — около 250 особей. Большинство из них попали к волонтёрам в конце ноября 2018 года: их нашли во время ремонта в оконном откосе. Животные были в спячке, часть из них погибла, а больше 200 мышей отправились на реабилитацию к Елене Шерстяных. Некоторые питомцы прибывали в центр реабилитации по одному: из-за перепадов температуры мыши, не слишком хорошо спрятавшиеся для зимовки, могут просыпаться и отправляться на поиски еды и тепла. Нередки случаи, когда летучие мыши случайно залетают на балконы, чердаки, в подъезды и квартиры.

Преждевременное пробуждение от спячки смертельно опасно для летучих мышей. Приняв временное потепление за наступление весны, они не могут найти насекомых для пропитания, могут погибнуть от холода или стать добычей хищных животных и птиц.

Поэтому воронежские волонтёры считают важным рассказывать о безвредности летучих мышей и просят всех, кто обнаружил бодрствующую зимой особь, передать её специалистам.

В воронежском приюте зимовали разные рукокрылые: большая колония рыжих вечерниц, а также кожаны и нетопыри. Летучих мышей отправили спать в комфортных для условиях. Для этого волонтёрам понадобилось три холодильника «старого образца». Животных подкармливали каждые две-три недели, чтобы они не теряли вес, не будили остальных мышей и весной были полны сил. Кормить летучих мышей помогали волонтёры, многие из которых привязались к своим питомцам и ухаживали за ними до наступления весны, когда мыши стали выходить из зимней спячки.

Весной мышей начали выводить из искусственной спячки и партиями выпускать на волю. Перед выпуском их окольцевали — так можно будет отследить их популяцию и передвижения. Около 40 мышей отправились на свободу 14 апреля.

Ещё 70 особей торжественно выпустили 21 апреля в парке «Динамо»: кроме волонтёров, на мероприятие пригласили и зрителей — всего собралось более 100 человек.

На место летучие мыши прибыли в коробках, в которых зимовали. Выпускали их не сразу — животным нужно было согреться в руках волонтёров, некоторых перед «вылетом» кормили.

Дождавшись сумерек, волонтёры стали осторожно отпускать мышей. На свободу рвались не все — некоторые летучие мыши удобно устроились на руках и не спешили улетать, однако в течение часа все животные были выпущены в природу. Оставшихся мышей будут выводить из спячки и отпускать небольшими партиями.

Смотрите галерею к статье